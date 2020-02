Notizie Milan – Previsti 70.000 spettatori in Coppa Italia

MILANO – Dopo la brutta sconfitta nel derby, per il Milan l’imperativo è ripartire. L’occasione migliore sembra essere quella di domani sera, contro la Juventus, nel match d’andata della Semifinale di Coppa Italia. I rossoneri giocheranno contro la Vecchia Signora in casa e a San Siro sono previsti 70.000 spettatori. I tifosi hanno risposto in massa, andando a riempire lo stadio. Una cornice di pubblico importate per in occasione di una sfida dal grande fasciano, ma che per la squadra di Pioli ha un valore che oltre alla storia. Gli strascichi del derby pensano e il Diavolo non può permettersi di gettare al vento il buon lavoro fatto insieme all’ex tecnico della Fiorentina.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live