Notizie Milan – Pres. Flamengo: “Ho venduto Paquetà per 45 milioni”

MILANO – Eduardo Bandeiro, presidente del Flamengo, è intervenuto ai microfoni di Espn Brasile per rispondere alla critiche dei tifosi che lo accusano di aver venduto i giocatori, a prezzo di saldo. Ecco le sue parole su Paquetà e il Milan.

: «Paquetà è stato venduto l’anno scorso, per 35 milioni di euro. In questa cifra però non sono considerati i bonus, che potrebbero essere aggiunti, portando nelle casse del Flamengo altri 10 milioni di euro. Per un totale di 45. Mi accusano di irregolarità, aprono processi interni al club, ma non ho venduto Paquetà al di sotto delle sua quotazione di mercato».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live