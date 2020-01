Notizie Milan – Prende corpo lo scambio Piatek-De Paul con l’Udinese

MILANO – La notizia, clamorosa, è stata riportata da “la Repubblica”. Il Milan nelle scorse ore avrebbe offerte all’Udinese Krzysztof Piatek, per arrivare a Rodrigo De Paul. Il fantasista argentino dei friulani è da tempo un pallino della dirigenza rossonera, anche quest’estate il Diavolo aveva provato a portarlo a Milanello. Il club meneghino potrebbe riuscire a concretizzare il colpo in questa sessione di mercato. Anche se la grande favorita sembrava l’Inter, ma il club nerazzuro è concentrato sulla chiusura della trattativa Eriksen. L’arrivo del giocatore danese esclude quello di De Paul e il Milan allora torna ad essere una pista concreta per il numero dieci dell’Udinese.