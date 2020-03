Notizie Milan – Possibile asta per Donnarumma, 3 club su di lui: le ultime

MILANO – Che al termine della stagione Donnarumma possa partire, non è più un mistero. Diversi sono infatti i motivi che lasciano pensare che la sua strada si separerà da quella del Milan. Da un lato c’è la volontà del club di abbassare il tetto ingaggi a 2,5 milioni per giocatore, mentre Donnarumma ne guadagna 6 a stagione e, la sua cessione, garantirebbe alle casse societarie di incassare una grande plusvalenza. Dall’altro lato il suo agente, Mino Raiola, non è intenzionato ad accettare riduzioni sullo stipendio del suo assistito e, come se non bastasse, non ha ottimi rapporti con Gazidis. Stando alla Gazzetta dello Sport, l’eventuale permanenza di Boban avrebbe aumentato le possibilità di trovare l’intesa per il rinnovo, ma con il licenziamento del dirigente croato le speranze sono notevolmente diminuite.

CONCORRENZA – Intanto aumentano le pretendenti per Gigio. Come riferisce Tuttosport, oltre a Real Madrid e Paris Saint-Germain, che ormai da diverso tempo corteggiano il classe ’99, anche il Chelsea avrebbe messo nel mirino il portiere rossonero. Insomma, in estate potrebbe scatenarsi un’asta di mercato, che permetterebbe al Milan di giocare al rialzo aumentando la propria richiesta economica.

