Notizie Milan – Pochi i biglietti a disposizione per il derby

MILANO – Mancano ormai solo 5 giorni al derby di Milano. Sono, ormai, rimasti solo pochi tagliandi a disposizione dei tifosi rossoneri per il match. La partita tra le due squadre andrà in scena domenica sera alle ore 20:45 e sarà valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Ecco tutte le info sui biglietti rimasti.

BIGLIETTI

I tagliandi rimasti, sono in vendita per i possessori di Carta Cuore Rossonero (attiva e con riconoscimento avvenuto). Ricordiamo che il cambio nominativo sarà effettuabile solo a favore di possessori di Carta Cuore Rossonero (sempre attiva e con riconoscimento avvenuto).

I DETTAGLI

I biglietti verranno caricati direttamente su Carta Cuore Rossonero e sarà possibile acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti (in questa fase si potrà procedere all’acquisto di più biglietti solo nel caso in cui le carte Cuore Rossonero saranno attive e con riconoscimento avvenuto). Il prezzo di ogni singolo biglietto è di 45€ + prevendita in base al canale.

Fonte: acmilan.com