Notizie Milan – Poche certezze sulla fascia destra per la prossima stagione

MILANO – La fascia destra è una delle tante incognite del Milan, per la prossima stagione. Quasi sicuramente Alexis Saelemaekers non verrà riscattato e tornerà all’Anderlecht, in Belgio. Una decisione che costerà cara ai rossoneri, dato che per il prestito del giocatore sono stati investiti, in inverno, quasi 3 milioni di euro. Anche Calabria sembra avere le valige in mano. Il giovane terzino, prodotto del vivaio del Diavolo, non ha vissuto una grande stagione e il Napoli ha fatto un timido tentativo. Gattuso è un suo estimatore: quando era alla guida del club meneghino gli diede fiducia. Discorso di verso per Andrea Conti, se non dovessero arrivare offerte per Calabria allora l’ex Atalanta potrebbe essere messo sul mercato. L’intenzione dei rossoneri è quella di acquistare un nuovo esterno basso, per la fascia destra, e affiancargli uno tra i due terzini già in rosa.

