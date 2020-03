Notizie Milan – Pobega, ritorno in rossonero o un altro anno in prestito? Le ultime

MILANO – Tommaso Pobega, classe ’99 in prestito al Pordenone ma di proprietà del Milan, è una delle principali rivelazioni del campionato di Serie B, assieme a tutta la squadra friulana. Il suo rendimento è finito nel mirino di diversi club, in primis, stando alla Gazzetta dello Sport, del Benevento. Il club giallorosso, dominatore assoluto del torneo cadetto, potrebbe bussare alla porta del Milan per avere Pobega in prestito nella prossima stagione. Il Milan, dal canto suo, sta monitorando con grande attenzione i progressi del centrocampista e starebbe concretamente pensando di riportarlo alla base. Tuttavia, un anno in Serie A a Benevento potrebbe permettere al giocatore di crescere ulteriormente, facendo l’ultimo passo prima del ritorno in rossonero.

