Notizie Milan – Pobega, il futuro è a tinte rossonere

MILANO – Avevamo già riportato diverse notizie sul futuro di Tommaso Pobega. Soprattutto in virtù dell’ottima stagione in serie cadetta, con la maglia del Pordenone. Il prodotto del vivaio rossonero, infatti, si è messo in luce in Serie B, tanto da attirare l’attenzione di diversi club del amassimo campionato italiano, come il Torino e l’Udinese. Il Milan, però, sembra aver deciso quale sarà il futuro del giovane centrocampista.

Anche il diavolo sarebbe rimasto colpito dalle prestazioni del ragazzo, tanto da aver preparato un rinnovo di contratto, che legherà Pobega ai meneghini, fino al 2025. Nono solo, il Milan ha intenzione anche di mettere alla prova il calciatore, nel breve ritiro precampionato, come vice Kessié e se le riposte saranno positive, nella prossima stagione farà parte della rosa rossonera.

