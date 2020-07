Notizie Milan – Plusvalenza Suso: quanto incassano i rossoneri

MILANO – Il riscatto di Suso, da parte del Siviglia, è ormai cosa certa. L’accordo tra la squadra spagnola e il Milan comprendeva il riscatto obbligatorio nel caso in cui gli andalusi avessero raggiunto un posto nella prossima Champions League. Cosa che è effettivamente accaduta.

24 milioni di euro, per l’esterno destro, che verranno versati nelle casse rossonere. Una plusvalenza che permetterà al club meneghino di poter investire nel mercato in entrata. Il primo nome sulla lista è sempre quello di Dominik Szoboszlai, l’ungherese dovrebbe essere una priorità per il Milan e la cessione di Suso potrebbe dare un’accelerata significativa su questo versante.

