Notizie Milan – Pioli: “Saelemaekers? Tutti si devono far trovare pronti”

MILANO – Alexis Saelemaekers è uno dei calciatori del Milan che ha impressionato di più, tra le fila dei rossoneri, in questa ripartenza del campionato. Ne ha parlato anche Stefano Pioli, guida tecnica del diavolo, alla vigilia della gara contro il Napoli:

«Saelemaekers? Per come stiamo giocando adesso tutti i miei giocatori meriterebbero la riconferma. Per mia fortuna ho diverse possibilità di scelta. Ma farò le mie valutazioni partita per partita, in base alla caratteristiche dei calciatori e a quelle che sono le mie richieste alla squadra. Per la cosa più importante è che i miei giocatori si facciano trovare pronti ogni volta che verrano chiamati in causa».

