Notizie Milan – Pioli potrebbe cambiare modulo in vista del derby

MILANO – Due giorni e poi sarà derby. Mancano 48 ore al fischio d’inizio di Inter-Milan e le indiscrezioni si susseguono. Al centro delle voci pre-partita ci sono i giocatori in dubbio: Handanovic, da una parte, Ibrahimovic dall’altra. Però a tenere banco c’è anche un’altra questione, meramente tattica e che è al centro di dibattito dei tifosi più appassionati: il modulo di gioco con ci scenderanno in campo le due squadre. In questo senso Stefano Pioli, allenatore del Milan, potrebbe sorprendere tutti “con un colpo ad effetto”. Mettere da parte il 4-4-2 che è stato alla base della rinascita dei rossoneri per far spazio ad un nuovo impianto di gioco: il 4-4-1-1. Una notizia, che se confermata, avrebbe del clamoroso dato che che il Diavolo ha offerto delle buone prove, da quando è stato schierato con quel modulo. Ancora 48 ore e poi tutto sarà più chiaro.

Probabile formazione del Milan:

Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonavenutra; Calhanoglu; Ibrahimovic.