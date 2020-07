Notizie Milan – Pioli potrebbe affidarsi a Leao contro la Lazio

MILANO – Due goal nelle ultime due partite per Rafael Leao. Risposte importanti quelle del portoghese, sul campo, che sta piano piano riconquistando posizioni agli occhi di mister Stefano Pioli. L’allenatore del Milan, infatti, starebbe pensando proprio al giovane attaccante per la prossima gara di campionato, contro la Lazio. Ante Rebic con la Spal è apparso stanco e affaticato, visti i tanti impegni ravvicinati, già disputati e le rotazioni a questo punto della stagione saranno molto importanti. Il croato potrebbe partire dalla panchina con i biancocelesti, per poi entrare a partita in corso. Ibrahimovic sembra essere più indietro per il momento, visto l’infortunio dell’ultimo periodo.

