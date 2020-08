Notizie Milan – Pioli pensa alle amichevoli all’estero

MILANO – L’intenzione di Stefano Pioli è quella di organizzare per il suo Milan delle amichevoli all’estero. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, non sarà molto semplice, a causa delle norme anti-covid. Questo potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alle idee dell’allenatore per preparare al meglio la prossima stagione. Il raduno del Milan è previsto per il prossimo 24 agosto e non ci sarà molto tempo per poter organizzare nuove partite, se dovesse essere modificato il calendario della preparazione. La dirigenza rossonera in ogni caso cercherà di venire incontro alle richieste di Pioli, così come è accaduto per il rinnovo di Ibrahimovic, al quale mancherebbe pochissimo. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è arrivata anche una clamorosa novità per il mercato rossonero. Spunta un nome totalmente nuovo, Paolo Maldini prepara una grossa sorpresa: colpo da 20 milioni di euro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

