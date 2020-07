Notizie Milan – Pioli: “Leao? Presto dal primo minuto”

MILANO – Domani sera il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo contro il Napoli, dell’ex rossonero Gattuso. L’allenatore del Milan, in conferenza stampa, tra i vari temi toccati si è soffermato anche su Rafael Leao. L’attaccante portoghese del diavolo sta vivendo un buon momento in questa ripartenza del campionato. Ecco che cosa ha detto l’allenatore del Milan:

«E’ un ragazzo di talento e si vede, questa è un qualità innata. Però deve essere allenato e indirizzato, attualmente sono contento di quello che sta facendo. Sta dando un apporto importante ai suoi compagni. Titolare? Continuo a pensare che non sono importanti i minuti di gioco, ma la qualità con cui si gioca nei minuti a disposizione. Leao se continuerà su questa strada si toglierà molte soddisfazioni e arriverà presto il momento di scendere in campo da titolare con il Milan».

