Notizie Milan – Pioli: “Kessie e Calhanoglu? Sempre attenti e propositivi”

MILANO – All vigilia di Milan-Bologna, Stefano Pioli si ha parlato alla canonica conferenza stampa pre match. Tra i tanti punti toccati ci sono stati anche Franck Kessie e Hakan Calhanoglu. I due calciatori rossoneri sono in grande crescita e loro prestazioni non sono passate inosservate. Ecco cosa ha detto la guida tecnica del diavolo:

«Il calcio moderno è così, loro hanno caratteristiche e capacità sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Sono giocatori intelligenti che sanno interpretare fasi di gioco. Sono sempre attenti e propositivi, sono in grado di leggere alcune situazioni che cambiano velocemente».

