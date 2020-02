Notizie Milan – Pioli incoraggia la crescita di Kessie

MILANO – Franck Kessie sembra essere tornato sui suoi livelli, quelli che gli hanno permesso di conquistarsi la maglia rossonera, dopo aver indossato quella dell’Atalanta. In questa stagione l’ivoriano ha stentato a confermarsi, complici anche prestazioni altalenati. Adesso però sembra un calciatore ritrovato, che è tornato centrale nello scacchiere tattico di Stefano Pioli e che con Bennacer compone la coppia-motore del Diavolo. Il tecnico del Milan, dopo il match pareggiato con la Fiorentina, è intervenuto sull’argomento parlando del centrocampista: «Kessie attualmente è in crescita. Sta facendo prestazioni all’altezza del giocatore che è abbiamo ammirato. Ci vuole ancora una maggior pulizia nelle scelte per migliorarsi ulteriormente». Parole che confermano la crescita del calciatore, ora serve continuità, dopo una prima parte di stagione in tra luci e ombre.

