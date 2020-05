Notizie Milan – Pioli: “In questi mesi ci siamo conosciuti meglio “

MILANO – Stefano Pioli ha raccontato questi ultimi mesi di quarantena da allenatore del Milan. Una situazione nuova per i calciatori e i membri dello staff tecnico come ammesso dal tecnico di Parma. Ecco che cosa ha detto sui suoi ragazzi e su questo periodo difficile, sul sito ufficiale rossonero.

: «I ragazzi che sono voluti andare all’estero, ovviamente avevano il permesso della società. Abbiamo deciso di far scegliere loto dove voler passare questo periodo. Alcuni sono voluti tornare nei loro paesi d’origine. Ovviamente, almeno all’inizio, la situazione all’estero era molto differente rispetto all’Italia, hanno avuto l’opportunità di allenarsi e questa è stata una fortuna. Con lo staff avevamo stabilito un programma di lavoro, senza sapere quando potevamo tornare sui campi d’allenamento. In questo periodo abbiamo scoperto l’utilità, in quest’ambito, dei mezzi tecnologici, e delle piattaforme web. Ci hanno permesso di poter lavorare sei giorni alla settimana. Nella programmazione avevamo previsto la miscelazione dei vari gruppi, l’intento era quello che tutti potessero lavorare con tutti, senza interfacciarsi solo con le solite persone. I primi minuti di allenamento erano dedicati al dialogo, ci siamo conosciuti meglio in questo periodo difficile, abbiamo approfondito diverse situazioni. Questo è stato un periodo davvero delicato, non ho mai visto una cosa simile prima d’ora ovviamente, come un calciatore chiuso in casa per due mesi di fila».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live