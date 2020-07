Notizie Milan – Pioli: “Ibra titolare? Deciderò dopo gli allenamenti”

MILANO – Stefano Pioli durante la conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Bologna. ha fatto il punto sullo stato di forma di Zlatan Ibrahimovic e la presenza dal primo minuto, contro la squadra di Mihajlovic:

«E’ inutile chiedergli come sta, lui ti risponderebbe che è sempre pronto. Gli allenamenti di oggi e domani saranno importanti. Lui sta bene, io deciderò in base allo schieramento iniziale. Oltre al fatto di avere cambi importanti da usa a partita in corso».

