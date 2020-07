Notizie Milan – Pioli: “Ibra? Arrabbiato perchè voleva segnare”

MILANO – Tra le tante domande, nella conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan, Stefano Pioli ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante rossonero è uscito dal campo molto arrabbiato, dopo la sostituzione nell’ultime gara con il Parma:

«La sua presenza in campo ci dà tantissime soluzioni, è bravo a fare tutto e aiuta tantissimo la squadra sotto tutti i punti di vista. Era arrabbiato sabato sera perché voleva giocare tutta la partita e voleva segnare. Le sue ultime prestazioni sono state di altissimo livello e determinanti per la squadra. E’ anche vero però che giochiamo ogni tre giorni e vanno dosate bene le energie».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live