Notizie Milan – Pioli ha in serbo la sorpresa Castillejo

MILANO – Stefano Pioli sta studiando la migliore formazione anti-Cagliari. Il match tra rossoneri e rossoblù andrà in scena domani pomeriggio, alle ore 15:00, presso la Sardegna Arena. Potrebbe esserci una sorpresa però nell’undici titolare rossonero. Si tratta di Samu Catillejo, l’allenatore del Diavolo starebbe pensando a lui per il 4-4-2 da opporre alla formazione di Rolando Maran. Lo spagnolo agirebbe largo sulla fascia destra, mentre, a sinistra agirebbe Calhanoglu. La coppia d’attacco invece, in questo caso, dovrebbe essere composta da Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao. Davide Calabria, invece, potrebbe invece venir confermato come terzino destro nella difesa a quattro al posto di Andrea Conti.