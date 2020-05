Notizie Milan – Pioli è in lizza per la panchina del Torino

MILANO – Secondo quanto riporta Sportmediaset, Stefano Pioli sarebbe entrato in orbita Granata. L’attuale allenatore del Milan, infatti, dovrebbe salutare i rossoneri al termine della stagione e per lui si starebbe profilando un futuro sulla panchina del club di Urbano Cairo. Il Torino è alle prese con il cambio del direttore sportivo, con Davide Vagnati, ds della SPAL, pronto a subentrare a Massimo Bava. Questo ribaltone dovrebbe portare anche alla scelta di una nuova guida tecnica, nonostante la fiducia a Moreno Longo. Pioli dovrebbe rientrare nella lista dei nomi che il Toro sta studiando per la prossima stagione, anche se non è da escludere l’arrivo del tandem da Ferrara, con Vagnati dietro la scrivania e Semplici in panchina.

