Notizie Milan – Pioli: “Donnarumma? Deve continuare a lavorare”

MILANO – Alla vigilia di Sassuolo-Milan, l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato nella consueta conferenza stampa con i giornalisti. Tra i vari temi toccati c’è anche Gigio Donnarumma e la sua crescita. Ecco cosa ha detto la guida tecnica del diavolo:

«Può e deve diventare il miglior portiere al mondo. Deve continuare a lavorare per migliorarsi ancora perché ha tutte le qualità, tecniche e morali, per diventare il numero uno». Poi l’allenatore del Milan si è soffermato sul record delle 200 presenze in rossonero, che l’estremo difensore raggiungerà domani: «Raggiungere 200 presenze con il Milan, alla sua età, è indubbiamente un traguardo molto importante. Gigio, come ho già detto, deve mantenere questa fame, questa ambizione».

