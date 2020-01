Notizie Milan – Pioli: “Domani dobbiamo giocare con convinzione”

MILANO – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Rai Sport, alla vigilia del match con il Torino. La partita tra le due squadre sarà valida per i Quarti di finale della Coppa Italia. ecco le parole del tecnico rossonero.

: «La partita di domani è molto importante, dobbiamo giocarla con convinzione. Il Toro arriverà alla partita molto agguerrito, sicuramente farà qualche cambio, dato che veniamo da un periodo denso di impegni. La squadra è migliorata negli ultimi tempi, mettiamo più convinzione sia nella nostra area che in quella dei nostri avversari». la chiusura è dedicata al mercato: «venerdì chiuderà il mercato e poi la nostra rosa sarà quella definitiva, per concludere questa stagione. Non so se ci saranno gli stessi calciatori da qui a sabato».