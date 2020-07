Notizie Milan – Pioli: “Calhanoglu ha avuto la crescita che mi aspettavo”

MILANO – Anche Hakan Calhanoglu è stato uno degli argomenti toccati da Stefano Pioli, in conferenza stampa, alla vigilia del prossimo impegno dei rossoneri in campionato, Sassuolo-Milan. Ecco che cosa ha detto:

«Ha avuto la crescita che mi aspettavo. Ha tutte le qualità per essere questo tipo di giocatore, in grado di determinare le partite. Ha tutto per essere un top, lo sta dimostrando ma sono convinto che possa ancora crescere ed essere un punto di riferimento per questa squadra».

