Notizie Milan – Pioli a Mtv: “Il Toro sarà ferito, noi in campo determinati”

MILANO – Stefano Pioli, allenatore della squadra rossonera, è intervenuto ai microfoni di Milan tv. Il tecnico non ha sostenuto la consueta conferenza stampa alla vigilia del match, di Domani, con il Torino. Ecco cosa ha detto.

Come sta la squadra, in vista del prossimo impegno di Coppa Italia?

: « I ragazzi stanno bene, sia mentalmente che fisicamente. Mentalmente grazie alle vittoria ottenute nell’ultimo periodo, ci hanno aiutato a trovare fiducia nei nostri mezzi. Mentre fisicamente devo valutare chi ha recuperato per mettere i campo la miglior formazione possibile, veniamo da un periodo denso di impegni».

Domani incontrerete un Torino ferito.

: «Sicuramente domani incontreremo un Torino ferito, vorranno dimostrare di essere una buona squadra. Hanno avuto una brutta battuta d’arresto, ma sono cose che posso capitare. Noi dovremo scendere in campo con la stessa determinazione, per continuare a collezionare risultati postivi».

E’ arrivata la svolta della stagione?

: «Dobbiamo ragionare partita dopo partita. La svolta arriverà nel prossimo incontro, la prossima gara è sempre quella più importante.

Si può parlare di effetto Pioli?

:« La squadra è riuscita a rimanere compatta e concentrata, ma possiamo ancora migliorare, come gruppo. Possiamo essere ancora più efficaci e padroni del gioco, abbiamo ancora delle possibilità per trasformare la seconda parte di stagione in qualcosa di positivo».

Donnarumma ha mantenuto la porta inviolata ancora una volta, è segno di grande solidità di tutta la squadra?

: «In entrambi le fasi di gioco i giocatori in campo sono 11. Non posso esserci calciatori fermi, in campo, a guardare quello che accade. Nelle ultime gare però abbiamo concesso troppo dietro e Gigio ci ha salvato in diverse occasioni, dobbiamo diventare più solidi in fase difensiva».

La media goal di Rebic.

: «Ante è stato bravo a farsi trovare pronto. E’ tornato dalla sosta natalizia più determinato e motivato. Tutti devono dare il loro contributo ogni volta che vengono chiamati in causa».

Sono annunciati molti tifosi domani allo stadio.

: «I nostri tifosi sono fantastici. Ci sono sempre stati accanto, anche nei momenti più difficili. Giocare davanti a loro ci motiva a dare di più, speriamo di toglierci delle soddisfazioni insieme».

Ci lascia un suo ricordo per Kobe Bryant?

: «E’ una tragedia che ti lascia colpito, stiamo parlando non solo di uno sportivo, ma di un’icona. Era un’emblema della filosofia di vita e di sport impressionante, sono un grande appassionato di basket e la sua scomparsa mi ha lasciato sotto shock».