Notizie Milan – Pioli a Mtv: “Contento che non si giochi a porte chiuse”

MILANO – Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Milan tv, dopo la decisione di rinviare anche il match tra i rossoneri e il Genoa. Ecco le sue parole.

: «Il calcio ha una base di passione ed emozioni, che svaniscono nei match a porte chiuse. Ho parlato tutta la settimana ai miei ragazzi di questa situazione, per fargli capire com’è giocare senza pubblico. Sono contento che sia arrivato il rinvio del match, ma questa decisione poteva anche arrivare prima. La nostra stagione è stata fatta fino ad ora su alti e bassi, abbiamo dato un’ impronta, ma il lavoro non è finito». L’allenatore del Milan poi ha continuato parlando delle condizioni di Donnarumma: «Gigio sta meglio, oggi si è allenato con i compagni, c’è qualche possibilità in più per la Juve in Coppa Italia». Pioli poi è tornato sulla partita con la Fiorentina: «Ci è mancata la cattiveria, dobbiamo giocare sempre con la stessa intensità, dobbiamo migliorare perchè ora i punti peseranno di più, dobbiamo migliorare su questi aspetti».

