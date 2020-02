Notizie Milan – Pioli a Mtv: “Avrei voluto giocare con il Genoa”

MILANO – Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan tv della decisione di rinviare il match di San Siro tra la sua squadra e il Genoa. Ecco le sue parole.

:«Mi sarebbe piaciuto giocare il match con il Genoa, perché ci siamo allenati molto bene in settimana. I test fisici hanno dato buoni risultati, dobbiamo continuare su questa strada per arrivare fino in fondo alla stagione». Il tecnico ha poi continuato parlando di Ibrahimovic, Rebic e Gabbia: «Ibra è un campione, unico per talento, ambizione e la voglia che mette in campo. Si parla molto in questo momento di Rebic, voglio dire che le scelte non le fanno sempre gli allenatori. Può succedere che siano i giocatori a fare questa cosa mettendo disponibilità e determinazione. Ante ha fatto questo percorso mi ha dimostrato di poter essere determinate, ora sta raccogliendo i frutti del sacrificio, ma deve continuare così. Gabbia dimostra come il Milan guardi al futuro, la squadra lo ha accolto benissimo, lui è una risorsa in più, è un ragazzo serio che a questo abbina grandi qualità».

