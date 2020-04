Notizie Milan – Pieni poteri a Rangnick e un budget da 130 milioni

MILANO – Proseguono i contatti fra il Milan e Ralf Rangnick. Quest’ultimo è stato individuato da Gazidis come l’uomo ideale a cui affidare l’ennesimo progetto rossonero, sperando che stavolta sia quello giusto per la definitiva rinascita. Un’intesa di massima è già stata trovata, ma non ci sono ancora le firme sui contratti. L’approdo nel club rossonero di Rangnick rappresenta un’ipotesi concretissima, ma non sono del tutto svanite le possibilità che venga confermato Stefano Pioli. Tuttavia, l’eventuale permanenza del tecnico emiliano non escluderebbe necessariamente l’arrivo di Rangnick. Il tedesco potrebbe infatti ricoprire il ruolo di dirigente, con Pioli che quindi resterebbe in panchina. Inoltre, stando a SportMediaset, Elliot avrebbe già deciso di mettere a disposizione di Rangnick, che avrà pieni poteri in sede di calciomercato, un budget da 130 milioni di euro, al quale si aggiungerà il ricavato dalle cessioni.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live