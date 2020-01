Notizie Milan – Piatek vuole restare: respinti gli assalti di Genoa e Crystal Palace

MILANO – Nell’ambiente milanista è tornata l’euforia per l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, ma il mercato è appena cominciato e le ‘gatte da pelare’ sono parecchie per la dirigenza meneghina. A partire dalla situazione di Kris Piatek. Il club lo cederebbe volentieri in prestito in una squadra che gli garantisca la titolarità fissa sino al termine della stagione, sperando in un suo rilancio. Tuttavia, stando a ciò che riporta calciomercato.com, il polacco non vorrebbe muoversi da Milano, tanto da aver già rifiutato le proposte del Genoa e del Crystal Palace. Insomma, salvo colpi di scena, il Pistolero resterà all’ombra della Madonnina per giocarsi le sue carte, cercando di trarre beneficio dalla presenza di Ibra.