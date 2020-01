Notizie Milan – Piatek invoca spazio, oppure chiederà di essere ceduto

MILANO – Il futuro Krzysztof Piatek con la maglia rossonera è ancora avvolto dall’incertezza. Il polacco, con il ritorno di Ibrahimovic al Milan, ha perso il posto da titolare al centro dell’attacco. Il giocatore in questo momento non sta vivendo bene le continua panchina. A rivelarlo è stato il padre del pistolero, che ha anche aperto ad un’ipotetica cessione, se la situazione non dovesse mutare. Con ogni probabilità la prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per il futuro di Piatek. Attualmente però Stefano Pioli sembra avere le idee chiare, con Zlatan Ibrahimovic sicuro del posto in attacco, a meno che non arrivino problemi fisici a fermare lo svedese. Nell’ultima partita di campionato l’attaccante polacco non ha disputato nemmeno un minuto, a differenza del suo collega svedese che ha giocato l’intero match.