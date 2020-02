Notizie Milan – Piatek di nuovo titolare per risollevare l’Herta Berlino

MILANO – Kris Piatek vuole mettersi alle spalle il periodo nero e vuole aiutare la sua nuova squadra, l’Herta Berlino, a cancellare il brutto 5-0 dell’ultima giornata di Bundesliga. La squadra tedesca arriva al match di questa sera, contro il Fortuna Dusseldorf, dopo la sconfitta con il Colonia. L’attaccante polacco non sta vivendo la sua migliore stagione e i tempi di Genoa sembrano un bel ricordo lontano nel tempo. Nell’ultima partita la sua nuova squadra ha fatto registrare il record di zero tiri in porta durante i 90′ minuti regolamentari.

