Notizie Milan – Petrachi pronto a vendere Juan Jesus

MILANO – Juan Jesus è sempre più lontano da Roma. Il difensore brasiliano potrebbe cambiare maglia in questa sessione di mercato, dato che il club capitolino, dopo aver definito gli acquisti di Carles Perez e Villar, si concentrerà sulle cessioni. In pole ci sarebbe la Fiorentina e lo stesso calciatore sembra essere voglioso di trasferirsi nel club gigliato, al punto di spalmare il suo ingaggio da 2.2 milioni di euro. L’intesa, però, tra i due club non è ancora stata trovata. Se ne riparlerà dopo dopo che i giallorossi avranno definito l’arrivo dei nuovi innesti. Il Milan sembra ormai staccato, l’interesse per brasiliano non si è mai concretizzato, è stata un’idea ma difficilmente il club meneghino affonderà il colpo.