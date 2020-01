Notizie Milan – Petagna vicinissimo al Napoli, ecco l’offerta dei Partenopei

MILANO – Andrea Petagna è a un passo dal Napoli. La società partenopea ha presentato una nuova offerta alla SPAL, squadra che detiene il cartellino dell’attaccante, da 16 milioni di euro più 2 di bonus. La chiusura è attesa a breve, la punta resterà in prestito a Ferrara fino al termine della stagione, per unirsi poi, in estate, agli Azzurri. Una trattativa uguale a quello che portò Inglese dal Chievo al Napoli, anche se il calciatore non ha mai giocato per il club di De Laurentiis. Petagna ha indossato la maglia delle giovanili del Milan e nell’ultimo periodo era tornato in voga il suo nome per il reparto offensivo del Diavolo, in vista della partenza di Piatek.