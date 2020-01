Notizie Milan – Perinetti: “Su Piatek c’era anche il Napoli”

MILANO – Giorgio Perinetti, ex direttore generale del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Tra i vari temi toccati c’è stato anche quello su Krzysztof Piatek, attaccante del Milan. Ecco le sue parole.

: «La presenza di Ibra può far bene anche a Piatek. In passato su di lui c’era anche il Napoli, ma scelse i rossoneri e alla fine andò a Milano. Certo adesso la situazione è paradossale, Il Milan ha bisogno di vendere e con l’offerta giusta può partire, ma sicuramente non riusciranno mai ad incassare la cifra a cui noi lo abbiamo venduto. Oggi la sua quotazione è di 30 milioni di euro, non è la stessa di un anno fa. Questo deve far riflettere, soprattutto quelli che hanno criticato il Genoa. Ci dicevano di aspettare per poi cederlo a 70 milioni, ora invece invece possono rendersi conto che sbagliavano e che Preziosi tutti quei soldi non li avrebbe mai visti».