Notizie Milan – Per Tonali il Brescia spara altissimo

MILANO – Come riporta il sito calciomercato.com, il Milan è sulle tracce di Sandro Tonali. I rossoneri, però, non sono l’unica squadra interessata al gioiellino del Brescia. infatti sul centrocampista ci sarebbero anche la Juventus e l’Inter e nella prossima sessione di mercato si potrebbe scatenare una vera e propria asta per il calciatore. Almeno questo è quello che spera Cellino, presidente delle Rondinelle che valuta il suo giocatore tra i 40 e i 50 milioni di euro. Una cifra altissima, che per il momento non ha scoraggiato le possibili pretendenti. Il Diavolo avrebbe valutato il profilo di Tonali come quello adatto da affiancare a bennacer, per comporre una linea mediana giovane e piena di talento.

