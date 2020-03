Notizie Milan – Per Rangnick è pronto un contratto triennale

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Ivan Gazidis procede sulla sua strada. Il dirigente sudafricano non sembra risentire delle critiche degli ultimi giorni, la sua intenzione è quella portare a Milanello Ralf Rangick. Il tedesco dovrebbe sedersi sulla panchina del diavolo e avrà peso anche nelle scelte e sulle strategie del prossimo mercato. Per l’ex allenatore e direttore sportivo del R.B.Lipsia sembra essere pronto un contratto che lo legherà alla società meneghina per i prossimi tre anni. Accanto lui ci sarà un un uomo di fiducia di Gazidis, Hendrik Almstadt, che avrà sempre più poteri, andando a prendere il posto di Paolo Maldini nell’organigramma del Milan. Sarò confermato anche Geoffrey Moncada, nel ruolo di capo dell’area scouting.

