Notizie Milan – Per la porta spunta anche Onana dell’Ajax

MILANO – La questione legata al rinnovo di Donnarumma con il Milan è ancora lontana da una possibile soluzione. I rossoneri, però, non hanno intenzione di farsi trovare impreparati, nel caso in cui l’attuale estremo difensore decidesse di non firmare un nuovo accordo con il club meneghino, per poi essere ceduto in estate. Il Diavolo, quindi si sta guardando intorno, alla ricerca di un possibile sostituto. L’ultimo nome accostato al Milan lo riporta il De Telegraaf, che aggiunge Onana, portiere del Camerun e dell’Ajax, alla lunga lista di giocatori che la dirigenza rossonera avrebbe annoverato per il dopo-Donnarumma. La concorrenza però è forte, dato che sul giocatore ci sono anche: Chelsea, Tottenham, PSG, Borussia Dortmund e Barcellona.

