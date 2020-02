Notizie Milan – Per il ritorno di Thiago Silva servirà un sacrificio

MILANO – Dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, le operazioni revival non sembrano essere finite, almeno secondo le indiscrezioni di mercato. A giugno il contratto di Thiago Silva con Il PSG terminerà e il brasiliano sarà libero di accasarsi a zero con qualunque squadra. La dirigenza del Milan sembra ci stia facendo un pensierino, nonostante i 35 anni del difensore. Per rivedere il giocatore con la maglia rossonera servirà, però, un sacrificio. Dato che lo stipendio che il giocatore percepisce attualmente in Francia è proibitivo per le casse della squadra meneghina, un accordo tra le parti è possibile ma dovrà essere rivisto a costi più contenuti rispetto all’accordo che Thiago Silva vanta con il club della Ligue 1.

