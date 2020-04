Notizie Milan – Per il centrocampo interessa anche Ricci dell’Empoli

MILANO – Il Milan è al lavoro per individuare i profili più adatti, per allestire la squadra del prossimo anno. L’obiettivo sarà quello ci lottare per un posto in Champions, cercando di portare a Milanello giovani talenti, dal futuro luminoso. Proprio in quest’ottica il quotidiano La Stampa ha riportato l’interesse dei rossoneri per Samuele Ricci dell’Empoli. Il centrocampista 18enne, finora, ha disputato un ottimo campionato tra le fila della squadra toscana, rivelandosi come uno dei migliori talenti della serie cadetta. Prestazioni che hanno attirato l’interesse di molti club e tra questi c’è sicuramente il Milan, che a fine stagione dovrà fare i conti con le partenze a parametro zero di Bonaventura e Biglia. Senza contare le possibili partenze di Paquetà, Kessie e Krunic. A centrocampo l’unico sicuro di restare in rossonero è Bennacer.

