Notizie Milan – Per Caldara all’Atalanta manca solo la firma sul contratto

MILANO – Manca poco per il ritorno di Mattia Caldara alla corte di Gasperini. Per il difensore del Milan la sua seconda avventura all’Atalanta dovrebbe essere quella del rilancio. Si attende soltanto l’ufficialità e poi il futuro sara neroazzurro. Il calciatore nelle sue stagioni rossonere è stato vittima di due brutti infortuni, che hanno fermato la sua esplosione. Dopo un anno e mezzo senza neanche una presenza in Serie A Caldara si appresta a tornare a calcare i campi da gioco, in un’ambiente che conosce benissimo dato che è un prodotto delle giovanili della Dea. Il Milan adesso potrebbe tornare sul mercato, alla ricerca di un nuovo difensore. In questa sessione di mercato i rossoneri potrebbero portare a Milanello due nuovi centrali.