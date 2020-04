Notizie Milan – Per Ariedo Braida si prospetta un futuro in Turchia

MILANO – Ariedo Braida potrebbe tornare presto all’interno del mondo del calcio. L’ex storico dirigente del Milan, infatti, dopo la fine della sua avventura con il Barcellona è rimasto fermo, ma adesso arrivano nuove indiscrezioni sul suo futuro. Secondo quanto riporta FotoSpor, sarebbe finito nel mirino di due importantissimi club turchi, entrambi pronti ad offrirgli un posto da direttore sportivo. Si tratta del Fenerbahçe e del Besiktas. La possibile ufficialità, in ogni caso, arriverà soltanto quando l’emergenza Coronavirus si sarà fermata, sempre nel caso in cui una delle due trattative si concretizzasse.

