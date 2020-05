Notizie Milan – Pellegatti avvicina Boga ai rossoneri

MILANO – La possibile trattativa tra il Milan e il Sassuolo, per portare Boga in rossonero ha catalizzato l’attenzione dei tifosi rossoneri. Anche Carlo Pellegatti, noto giornalista sportivo, ha voluto parlarne, sul suo canale You Tube. Ecco che cosa ha detto.

: «Il Milan ha fatto anche più di un sondaggio per Boga del Sassuolo. Il calciatore si sposerebbe bene con il 4-4-2 e le sue caratteristiche, velocità e freschezza, potrebbero piacere al pubblico di San Siro. Attenzione però al Chelsea che ha nei confronti dell’esterno un diritto di riacquisto. In quest’ottica chi sembra aver fatto un passo indietro è il Napoli di Gattuso, che era alla ricerca di Boga. Il rinnovo del belga con la società partenopea, però, ha regalato qualche possibilità in più al Milan».

