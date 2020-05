Notizie Milan – Pato: “Bellissimo lo Scudetto del 2011”

MILANO – MILANO – Alexandre Pato, ex calciatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua avventura in rossonero. Ecco cosa ha detto.

Sullo Scudetto del 2011.

: «Quello Scudetto fu bellissimo, mi ricordo mi ricordo i festeggiamenti al Duomo, la piazza piena di tifosi».

Il goal contro il Barcellona.

: «Cerco ancora di fare goal come quello. Per me è indimenticabile, il mio punto di forza era la velocità, reti come quelle mi mancano, così come mi manca il Milan. Devo dire, però, che quella sera non calciai bene la bene. Fortunatamente passò sotto le gambe di Valdes».

Altri goal in rossonero.

:«Ricordo quelli al Derby,in uno feci due goal, ma anche a Verona segnai una doppietta. Mi hanno dato tanta fiducia».

Il possibile ritorno in Italia

: «Il Milan è nel mio cuore, quando sono andato via non avevo altre alternative. Oggi i rossoneri stanno provando a tornare competitivi, Attualmente sto bene qui a San Paolo, ma il futuro è sempre un’incognita».

