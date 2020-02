Notizie Milan – Passi avanti per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic

MILANO – Come riportato da Sport Mediaset, il futuro di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere ancora a tinte rossonere. Lo svedese con il passare dei giorni si starebbe convincendo di voler continuare la sua carriera da calciatore, e probabilmente anche finirla, al Milan. Il numero ventuno del Diavolo, infatti, sarebbe pronto a voler prolungare il suo accordo con la squadra meneghina. Se questa indiscrezione venisse confermata si tratterebbe di un’ottima notizia per i tifosi rossoneri. Nonostante l’età Ibrahimovic, da quando è tornato a vestire la maglia del Milan, ha trascinato la squadra al ridosso della zona per un posto in Europa. Un obiettivo che sembrava quasi irraggiungibile, per il Diavolo, vista una prima parte di stagione a dir poco deludente.

