Notizie Milan – Parla l’agente di Mady Camara, obiettivo dei rossoneri

MILANO – Il Milan sta seguendo diversi calciatori, in vista della prossima sessione di mercato. L’intenzione dei rossoneri è quella di allestire una rosa pronta a lottare per un posto in Champions League, grazie agli innesti di giovani talenti. Tra questi c’è anche Mady Camara dell’Olympiacos, il suo procuratore ha parlato ai microfoni di calciomercato.it, in ottica mercato. Ecco le sue parole.

: «Ci sono diversi club sul mio assistito, ma prima vogliamo pensare alla conclusione di questa stagione con l’Olympiacos. Lui è felice in Grecia e prima di andarsene vorrebbe alzare dei trofei. Attualmente non c’è un paese o un campionato che preferisce, la sua intenzione è quella di giocare in un grande club, migliorare e vincere trofei. Molti calciatori africani, che venivano dalla Grecia, hanno avuto successo in Serie A ed è una cosa che terremo in considerazione, quando sarà il momento. Fare un’ipotesi sul costo del suo cartellino è del tutto prematuro, questa crisi mondiale avrà delle ripercussioni, anche sul mondo del calcio, non possiamo sapere quale sarà un budget di una squadra, ora».

