Notizie Milan – Paquetà: suggestione ritorno in Brasile

MILANO – Il futuro di Lucas Paquetà è uno degli argomenti più dibattuti, nell’ambiente rossonero. Il centrocampista del Milan, durante la prossima sessione di mercato estiva, potrebbe salutare il club meneghino, dopo una stagione molto complicata e avara di soddisfazioni per il giocatore. Il brasiliano infatti è passato dall’essere uno dei giocatori più importanti, sotto la gestione Gattuso, a vero e proprio corpo estraneo. Sia con Giampaolo che con Pioli. Sulle sue tracce c’è da tempo la Fiorentina, a cui si è aggiunto il Benfica, negli ultimi giorni. Non ci sono, però, soltanto queste due squadre. Anche il Flamengo, secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, sarebbe interessato a riportare in patria Paquetà. Il Milan lo acquistò proprio dal club rubo-negro nel gennaio del 2019 e se questa trattativa si dovesse concretizzare, per il giocatore si tratterebbe di un ritorno a casa.

