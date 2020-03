Notizie Milan – Paquetà, rischio minusvalenza. Ma con un nuovo progetto…

MILANO – Non si può certo definire brillante l’esperienza di Lucas Paquetà con la maglia rossonera. Prelevato dal Milan nel gennaio 2019 per circa 35 milioni di euro, il centrocampista brasiliano ha messo a segno una sola rete e non è mai riuscito a trovare una precisa collocazione tattica. Inoltre, con l’arrivo in panchina di Stefano Pioli, il classe ’97 ha perso il posto da titolare e, inevitabilmente, si è svalutato. Questa situazione potrebbe spingerlo a chiedere la cessione nella prossima finestra di mercato e il Milan rischia concretamente di mettere a bilancio una minusvalenza. Ad oggi, infatti, pare molto difficile che un club sia disposto a sborsare più di 20/22 milioni per per Paquetà. Tuttavia qualora, come sembra, Pioli non dovesse essere confermato e venisse stabilito un nuovo progetto, il brasiliano potrebbe convincersi a restare.

