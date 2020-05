Notizie Milan – Paquetà, possibile pedina di scambio

MILANO – Secondo quanto riportato da A Bola, il Milan sarebbe pronto a sacrificare Paquetà per arrivare a Florentino. Il portoghese è un vecchio obiettivo dei rossoneri, così come il Benfica, club che detiene il cartellino del giocatore ambito dal Diavolo, è interessato all’ex Flamengo. L’operazione potrebbe essere fattibile, perché entrambi i calciatori gradiscono le possibile nuove mete. Resta da discutere il possibile conguaglio economico, dato dalle valutazioni dei cartellini. L’intenzione del Milan è quella di offrire Lucas Paquetà come pedina di scambio, per arrivare a Florentino.

In tutto questo resta comunque vivo l’interesse della Fiorentina per il numero trentanove rossonero. Il club Viola sembra puntare con forza sul calciatore, e sogna un centrocampo che ha come possibili punti di forza il brasiliano appunto e il talentuoso Castrovilli.

