Notizie Milan – Paquetà per Castrovilli, ma la Fiorentina dice no

MILANO – La Fiorentina ci aveva già provato per Paquetà, nell’ultima finestra invernale di mercato. Prestito secco e poi a fine stagione le due società sarebbero tornate a parlare del giocatore. Nulla da fare, il Diavolo in quell’occasione è stato irremovibile, l’intenzione era quella di riuscire a rientrare della grossa spesa fatta per portare il brasiliano, dal Flamengo, a Milanello. A qualche mese di distanza si torna a parlare di Paquetà in orbita Viola. La società gigliata sembra non aver perso le speranze di riuscire a prendere il calciatore, che in questa stagione è apparso davvero fuori dagli schemi rossoneri, nonostante i due allenatori con cui ha lavorato quest’anno al Milan.

Le altre pretendenti

Nonostante l’intenzione di provare a cedere il centrocampista nella prossima sessione sessione di mercato, la società meneghina continua a chiedere una cifra che si avvicina ai 30 milioni di euro. Un richiesta che per il momento ha fatto dileguare il PSG, altra grande pretendente invernale, del numero trentanove. L’altro club interessato al verdeoro è il Benfica. I portoghesi, che vantano l’apprezzamento del calciatore, però offrono dieci milioni in meno di quanto chiesto dal Diavolo.

Castrovilli

Nell’ultimo contatto tra Fiorentina e Milan si è tornato a parlare di Paquetà. I viola puntano a far abbassare il prezzo del brasiliano, vista anche la sua stagione, dato che difficilmente i rossoneri riusciranno ad incassare i 30 milioni di euro richiesti per il cartellino. Una situazione di cui sembrano essere consapevoli anche i dirigenti del Diavolo. Questa volta però la risposta del Milan è stata quanto meno particolare, dato che fino ad ora era stat rifiutata ogni tipo di contropartita tecnica. Gaetano Castrovilli, gioiello delle giovanili gigliate, e protagonista, fin qui, di un’ottimo campionato. Il primo in Serie A. La fila di pretendenti per il giovane centrocampista è lunga e può contare club come la Juventus e la Roma. senza contare la volontà della Fiorentina, particolarmente a far partire il giocatore, nella prossima sessione di mercato. La risposta, allo scambio Paquetà-Castrovilli, è stato un secco no da parte dei Viola. Il dialogo tra le parti comunque è continuo e non da escludere un trasferimento del brasiliano alla corte di Commisso.

