Notizie Milan – Paquetà: “Ora sento più fiducia intorno a me”

MILANO – Lucas Paquetà è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il brasiliano ha parlato della sua stagione in rossonero e di Zlatan Ibrahimovic. Ecco che cosa ha deto:

«La fiducia è la cosa più importante per un calciatore e adesso la sento sia da parte del mister, che dello staff. Oggi sono più tranquillo, lavoro bene e concentrato in partita. Lavoro per fare il mio massimo. Quando ero in Brasile sentivo la fiducia di tutti, qui in Italia sto lavorando per riconquistarla e questo può fare la differenza. Ibra? Ha una storia incredibile, è un grandissimo giocatore che in campo ti sa motivare, con lui siamo più forti. Adesso ci attende una partita difficile contro la Juventus, con loro abbiamo fatto belle partite in Coppa Italia, ma con Ibra abbiamo più fiducia, possiamo fare bene».

